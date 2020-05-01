В аппарате пензенского детского омбудсмена сообщили о гибели ребенка от ожогов

Уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова обратилась к родителям с просьбой позаботиться о безопасности своих чад, приведя печальную статистику несчастных случаев, жертвами которых стали дети.

По ее словам, только за весенние месяцы этого года по разным причинам несколько детей в регионе получили травмы или погибли. Омбудсмен рассказала, что в Лунинском районе ребенок переливал бензин в гараже, в итоге скончался от ожогов. Елена Столярова отметила: горя бы не случилось, если бы отец малыша не разрешил ему играть с опасной жидкостью.

Она напомнила и о громком деле, когда в Пензе погибла девочка, а рядом не оказалось взрослых, которые могли бы ей помочь. Также Столярова привела пример, когда два малыша упали с высоты и получили серьезные травмы.

«Позаботьтесь о безопасности жизни и здоровья своих детей. Не допускайте пребывания своих детей на водоемах без сопровождения взрослых. Не оставайтесь равнодушными, если увидели другого ребенка в опасности», - призвали пензенцев на сайте детского омбудсмена.