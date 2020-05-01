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28.05.2020г.
Пензенские педагоги подводят итоги реализации дистанционного обучения

Пензенские педагоги подводят итоги реализации дистанционного обучения

Чт, 28.05.20 21:32
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Дистанционная форма обучения, внедренная во все школы и среднеспециальные учебные заведения в начале апреля, теперь может справиться с любыми вызовами - об этом говорят в областном министерстве образования. Учебный год практически завершен. Педагоги подводят итоги - насколько справились с необычным форматом занятий. Школьники готовятся к «Последнему звонку (0+), который пройдет в режиме онлайн. Окончание года по понятным причинам оказалось очень непростым, однако без успехов не обошлось. Учащиеся из Пензы отметились, в том числе - на международном уровне.

Несколько дней назад 11-классник из областного центра узнал, что стал победителем международной олимпиады «Пенза-Израиль» по программированию на языке Java. Она проходила в дистанционном формате, впрочем, как и ученические будни несколько последних месяцев.

В интеллектуальных соревнованиях приняли участие девять наших школьников. Призовые места заняли учащиеся Пензенского района и Кузнецка.

Вообще тесное сотрудничество нашего региона с Израилем в сфере образования началось десять лет назад. Сейчас подчеркивают особое значение этой международной олимпиады как для учеников, так и для педагогов.

«Наши учителя получили методические материалы, после чего к реализации проекта приступили порядка 40 школ. Он оказался настолько интересен детям, что существует и по сей день. Например, в 2019 году мы обучили 175 педагогов, причем знаниями также делятся израильские преподаватели как дистанционно, так и приезжая сюда», - сказала первый заместитель министра образования Пензенской области Лилия Чащина.

Продолжают активно готовить олимпиадников и в региональном Центре выявления и поддержки одаренных детей «Ключевский». Он был открыт по инициативе губернатора в рамках реализации нацпроекта «Образование», инициированного президентом. Девятая профильная смена, стартовавшая в мае, выпала на время всеобщей самоизоляции и впервые прошла в дистанционном режиме. В тему «Дискретная математика» виртуально погружались три десятка шестиклассников практически из всех районов области.

Новый образовательный проект в помощь ученикам младших классов и девятиклассникам запускал и телеканал «Экспресс», в рамках которого учащимся преподавали лучшие учителя области. Онлайн-уроки стали еще одной дистанционной формой занятий.

«Конечно, такого никогда не было в истории школьного образования Пензенской области, когда более 127 тысяч учащихся, свыше 30 тысяч студентов все разом перешли на дистанционные формы обучения. Это будет значимо для нашего будущего, для поиска информации самостоятельно, для выбора профессии. Это очень хороший опыт, который приобрели как учителя, так и учащиеся», - сказал министр образования Пензенской области Александр Воронков.

«Последний звонок» в режиме онлайн из-за сложной эпидситуации для выпускников школ области прозвенит 29 мая, а первый Единый госэкзамен пройдет в России 3 июля, с соблюдением всех мер предосторожности. Кстати, в 2020 году подать документы в вузы можно будет еще до начала ЕГЭ - с 20 июня по 17 августа, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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01.04.2020 13:48
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28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
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08.04.2020 18:46
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