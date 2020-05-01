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29.05.2020г.
Призер Олимпиады Анна Нечаевская приехала тренироваться в Никольск

Призер Олимпиады Анна Нечаевская приехала тренироваться в Никольск

Чт, 28.05.20 22:35
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Бронзовый призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Анна Нечаевская решила провести это время в Пензенской области. Сейчас она живет и тренируется в Никольске.

Вместо лыжни - обычная проселочная дорога. Анна Нечаевская всеми силами старается поддерживать спортивную форму на самоизоляции. Оказалось, что необходимые условия для этого можно создать и дома. Конечно, порой приходится подключать фантазию. К примеру, очень пригодились автомобильные шины, а пробежки и тренировки на лыжероллерах можно провести на свободной загородной трассе.

На время самоизоляции спортсменка перебралась вместе с мужем, Никитой Сурковым, в Никольск, где живут его родители. Он тоже лыжник и помогает супруге готовиться к следующему соревновательному сезону. Он же стал оператором роликов с тренировками, которые публикует в социальных сетях Анна Нечаевская. Кстати, по словам самой лыжницы, ей комфортно тренироваться дома, но все-таки на сборах у атлетов другой настрой на работу.

«Дом есть дом, здесь ты отдыхаешь, родители, семейная обстановка, разгружаешься, отдыхаешь от сборов. Немного сложно взять себя в руки, но в связи со сложившейся ситуацией пришлось это сделать и переключаться на работу. За это время я поняла, что у нас и дома хорошие условия для тренировок», - рассказала она.

Домашние тренировки помогли не растерять спортивную форму. Скоро Анну Нечаевскую ждут полноценные сборы. Они должны пройти в Архангельске, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
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08.04.2020 18:46
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07.04.2020 11:56
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