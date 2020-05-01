Призер Олимпиады Анна Нечаевская приехала тренироваться в Никольск

Бронзовый призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Анна Нечаевская решила провести это время в Пензенской области. Сейчас она живет и тренируется в Никольске.

Вместо лыжни - обычная проселочная дорога. Анна Нечаевская всеми силами старается поддерживать спортивную форму на самоизоляции. Оказалось, что необходимые условия для этого можно создать и дома. Конечно, порой приходится подключать фантазию. К примеру, очень пригодились автомобильные шины, а пробежки и тренировки на лыжероллерах можно провести на свободной загородной трассе.

На время самоизоляции спортсменка перебралась вместе с мужем, Никитой Сурковым, в Никольск, где живут его родители. Он тоже лыжник и помогает супруге готовиться к следующему соревновательному сезону. Он же стал оператором роликов с тренировками, которые публикует в социальных сетях Анна Нечаевская. Кстати, по словам самой лыжницы, ей комфортно тренироваться дома, но все-таки на сборах у атлетов другой настрой на работу.

«Дом есть дом, здесь ты отдыхаешь, родители, семейная обстановка, разгружаешься, отдыхаешь от сборов. Немного сложно взять себя в руки, но в связи со сложившейся ситуацией пришлось это сделать и переключаться на работу. За это время я поняла, что у нас и дома хорошие условия для тренировок», - рассказала она.

Домашние тренировки помогли не растерять спортивную форму. Скоро Анну Нечаевскую ждут полноценные сборы. Они должны пройти в Архангельске, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.