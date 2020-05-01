В Пензе обнаружили гнездо орлана-белохвоста

Сотрудники регионального минлесхоза обнаружили в Пензе гнездо орлана-белохвоста. Это первый случай, когда птица, занесенная в Красную книгу, гнездится в черте города. Обнаружить редкого представителя фауны удалось с помощью квадрокоптера во время облета лесных угодий.

Размах его крыльев достигает двух с половиной метров, длина тела - почти метр. Орлана-белохвоста трудно спутать с другими хищными птицами. Его выдает бурая окраска оперения и светлый хвост. Редкая птица обитала в Пензенской области и ранее - отдельные гнезда специалисты минлесхоза встречали в районах с 2000 года, но, чтобы птица гнездилась в черте Пензы, с таким лесники столкнулись впервые.

«Птиц наблюдали вблизи поймы Суры недалеко от Пензы, правда, тогда гнездо не было обнаружено, но нам сопутствовала удача. Сейчас мы нашли его. В нем - два птенца, довольно-таки крупных, оперенных», - рассказал начальник охотоуправления министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Денис Кисельманов.

Орлан-белохвост, помимо того, что считается одним из самых крупных хищников, живущих на территории Пензенской области, занесен в Красную книгу России. Его непросто заметить. Птица старается держаться, в прямом смысле слова, как можно выше – хищник обитает на вершинах больших деревьев на высоте от 4 до 22 метров от земли. Само гнездо - это огромное сооружение из веток и сучьев, иногда и из костей животных. Кстати, семейная пара может использовать место для выводка потомства на протяжении многих лет, поэтому запечатлеть птенцов на камеру - огромная удачей. Возможность появилась благодаря новому оборудованию, купленному при поддержке главы региона.

«Мы мониторим численность, редкие виды, потому что с воздуха легче обнаружить крупные гнезда в кроне деревьев. Также используем данное оборудование с целью борьбы с браконьерством в сфере животного мира, а также для обнаружения несанкционированных свалок и карьеров», - сказал начальник отдела министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Денис Салагин.

Орлан-белохвост - не только красивая и гордая птица, но и символ многих городов и стран. Именно он изображен на флаге Славянского муниципального района Краснодарского края, - там он обитает на приазовских просторах; изображение птицы украшает монеты на Украине и в Австралии.

Орнитологи напоминают жителям, чтобы встречать птицу не только на гербах, монетах и флагах, нужно перестать истреблять данный вид, тем более за это грозит не только административная, но и уголовная ответственность, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.