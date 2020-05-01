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29.05.2020г.
В Пензе обнаружили гнездо орлана-белохвоста

В Пензе обнаружили гнездо орлана-белохвоста

Пт, 29.05.20 05:27
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Сотрудники регионального минлесхоза обнаружили в Пензе гнездо орлана-белохвоста. Это первый случай, когда птица, занесенная в Красную книгу, гнездится в черте города. Обнаружить редкого представителя фауны удалось с помощью квадрокоптера во время облета лесных угодий.

Размах его крыльев достигает двух с половиной метров, длина тела - почти метр. Орлана-белохвоста трудно спутать с другими хищными птицами. Его выдает бурая окраска оперения и светлый хвост. Редкая птица обитала в Пензенской области и ранее - отдельные гнезда специалисты минлесхоза встречали в районах с 2000 года, но, чтобы птица гнездилась в черте Пензы, с таким лесники столкнулись впервые.

«Птиц наблюдали вблизи поймы Суры недалеко от Пензы, правда, тогда гнездо не было обнаружено, но нам сопутствовала удача. Сейчас мы нашли его. В нем - два птенца, довольно-таки крупных, оперенных», - рассказал начальник охотоуправления министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Денис Кисельманов.

Орлан-белохвост, помимо того, что считается одним из самых крупных хищников, живущих на территории Пензенской области, занесен в Красную книгу России. Его непросто заметить. Птица старается держаться, в прямом смысле слова, как можно выше – хищник обитает на вершинах больших деревьев на высоте от 4 до 22 метров от земли. Само гнездо - это огромное сооружение из веток и сучьев, иногда и из костей животных. Кстати, семейная пара может использовать место для выводка потомства на протяжении многих лет, поэтому запечатлеть птенцов на камеру - огромная удачей. Возможность появилась благодаря новому оборудованию, купленному при поддержке главы региона.

«Мы мониторим численность, редкие виды, потому что с воздуха легче обнаружить крупные гнезда в кроне деревьев. Также используем данное оборудование с целью борьбы с браконьерством в сфере животного мира, а также для обнаружения несанкционированных свалок и карьеров», - сказал начальник отдела министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Денис Салагин.

Орлан-белохвост - не только красивая и гордая птица, но и символ многих городов и стран. Именно он изображен на флаге Славянского муниципального района Краснодарского края, - там он обитает на приазовских просторах; изображение птицы украшает монеты на Украине и в Австралии.

Орнитологи напоминают жителям, чтобы встречать птицу не только на гербах, монетах и флагах, нужно перестать истреблять данный вид, тем более за это грозит не только административная, но и уголовная ответственность, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
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23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
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22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
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11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
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08.04.2020 18:46
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