В Пензенской области отмечены самые низкие цены в ПФО на некоторые продукты

Согласно проведенному мониторингу потребительских цен в Пензенской области, отмечены минимальные показатели на ряд продуктов в ПФО.
Так, в регионе самые низкие цены в округе на рыбу мороженую неразделанную, стоимость килограмма составила 133,18 рублей, цена на молоко питьевое цельное стерилизованное жирностью 2,5% - 3,2% составила 62,45 рублей.
Кроем того, в Пензенской области дешевый сахар, килограмм - 30,8 рублей, и самые низкие потребительские цены на хлеб и овощную группу.
«В регионе стоимость 1 кг капусты белокочанной свежей составила 18,92 рублей, лука репчатого - 36,52 рублей, моркови - 28,01 рублей. Стоимость 1 кг хлеба и булочных изделий из пшеничной муки первого и второго сортов составила - 41,78 рублей», - сообщили в пресс-центре облправительства.
Максимальных цен не зафиксировано.