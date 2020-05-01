В работе пензенских перевозчиков нашли более 350 нарушений

Госавтоинспекция Пензенской области провела профилактическую операцию «Автоперевозчик». О ее итогах рассказали в отделе пропаганды ведомства.
27 мая инспекторы проверяли качество выполнения перевозчиками требований по обеспечению безопасности пассажирских перевозок, а также проконтролировали соблюдение правил дорожного движения водителями.
«В ходе проведения мероприятия выявлено 375 нарушений правил дорожного движения со стороны водителей, осуществляющих перевозки людей», - сообщили в ведомстве.
Сотрудники ГИБДД напоминают, что водитель пассажирского транспорта несет ответственность не только за свою безопасность, но, прежде всего, за жизнь и здоровье людей.