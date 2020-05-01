Герои Победы: Воронков Иван Семенович

Эльтиген. Когда-то название участка причерноморского побережья, близ города Керчь, было известно разве что местным жителям, но в годы Великой Отечественной войны слова оборона Эльтигена и Эльтигенский десант не раз появлялись в сводках Совинформбюро. Именно с этой местности началось освобождение Крыма. Среди отличившихся был и наш земляк Иван Семенович Воронков.

Он родился 15 мая 1918 года в селе Песчанка Пензенской области. В 1942-м окончил военное училище. Командовал взводом на Северо-Кавказском фронте. В одну из ноябрьских ночей 1943-го в составе штурмовой группы Иван Воронков переправился через Керченский пролив. Когда погиб командир батальона, пензенец принял командование подразделением на себя. Под его руководством батальон захватил и удержал плацдарм на Керченском полуострове.

За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии старший лейтенант Иван Воронков был удостоен высокого звания Героя Советского Союза.