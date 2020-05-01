События в цифрах: Бизнес, стела «Мы из Пензы», «Белинская весна»

События (16+) Пензенской области в цифрах, в данных и в инфографике, подготовленные журналистами телеканала « Экспресс ».

В Пензенской области насчитывается более 45 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Количество занятых в этой сфере превышает 156 тысяч человек.

В Пензенской области с начала 2020 года оборот розничной торговли составил 66 миллиардов 260 миллионов 500 тысяч рублей.

Победитель конкурса на лучший эскизный проект скульптурной части стелы «Мы из Пензы» получит 100 тысяч рублей.

В Пензе зарегистрировано 15 тысяч 429 индивидуальных предпринимателей.

Рядом со Спасским кафедральным собором в Пензе будут установлены два памятника.

II Межрегиональный литературный фестиваль «Белинская весна» (0+) пройдет 31 мая в режим онлайн.