В Пензе легковушка превратилась в груду металла, улетев с дороги

В Пензе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, о нем сообщили пользователи в Сети.

Фотографии с места аварии опубликованы в группе «Сова Пенза авто» соцсети «ВКонтакте» вечером 28 апреля.

Очевидец рассказал, что машина вылетела с дороги около дома №16 по улице Одесской. На снимках видно, что авто получило серьезные механические повреждения. По словам свидетелей, водитель был в состоянии опьянения.

В причинах случившегося разберутся сотрудники ГИБДД. Официальных сведений об аварии пока нет.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей строго соблюдать правила дорожного движения и не садиться за руль в нетрезвом виде, ведь это может привести к плачевным последствиям.