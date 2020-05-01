Губернатор поблагодарил жительницу Воскресеновки за инициативу установки памятника солдатам

Кузнечанки Ольга Полковникова и Ольга Ефимова рассказали о том, что жители рабочего поселка Верхозим хотят отремонтировать дворовую территорию на улице Овражной. Часть работ граждане уже выполнили сами. Заявительницы попросили включить их объект в программу «Формирование комфортной городской среды на территории Пензенской области».

Как пояснил глава администрации Кузнецкого района Валерий Костин, указанный двор внесен в программу на следующий год, уже заложено около 2,7 миллиона рублей на выполнение работ, сообщили в пресс-центре облправительства.

«Люди занимаются своим домом, благоустройством дворовой территории. Нужно поддержать этот проект в следующем году в обязательном порядке», - отметил Иван Белозерцев.

Жительница села Воскресеновка Галина Сидоренко попросила у губернатора содействия в установке в селе памятника землякам, погибшим в Великой Отечественной войне. Скульптуру пожилая женщина и ее сын приобрели и доставили на собственные средства, но нужна помощь в установке и благоустройстве.

Кроме того, женщина попросила заасфальтировать в селе две главные дороги, построить очистные сооружения и дополнительную трансформаторную будку.

«Я прошу главу администрации района вникнуть в ситуацию и помочь в решении всех вопросов. Таким активным людям, которые душой болеют за свой населённый пункт, нужно помогать. Большое вам спасибо и низкий поклон», - сказал глава региона.