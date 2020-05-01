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29.05.2020г.
Губернатор поблагодарил жительницу Воскресеновки за инициативу установки памятника солдатам

Губернатор поблагодарил жительницу Воскресеновки за инициативу установки памятника солдатам

Пт, 29.05.20 08:18
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел дистанционный прием граждан. Он прошел в формате видеоконференции.

Кузнечанки Ольга Полковникова и Ольга Ефимова рассказали о том, что жители рабочего поселка Верхозим хотят отремонтировать дворовую территорию на улице Овражной. Часть работ граждане уже выполнили сами. Заявительницы попросили включить их объект в программу «Формирование комфортной городской среды на территории Пензенской области».

Как пояснил глава администрации Кузнецкого района Валерий Костин, указанный двор внесен в программу на следующий год, уже заложено около 2,7 миллиона рублей на выполнение работ, сообщили в пресс-центре облправительства.

«Люди занимаются своим домом, благоустройством дворовой территории. Нужно поддержать этот проект в следующем году в обязательном порядке», - отметил Иван Белозерцев.

Жительница села Воскресеновка Галина Сидоренко попросила у губернатора содействия в установке в селе памятника землякам, погибшим в Великой Отечественной войне. Скульптуру пожилая женщина и ее сын приобрели и доставили на собственные средства, но нужна помощь в установке и благоустройстве.

Кроме того, женщина попросила заасфальтировать в селе две главные дороги, построить очистные сооружения и дополнительную трансформаторную будку.

«Я прошу главу администрации района вникнуть в ситуацию и помочь в решении всех вопросов. Таким активным людям, которые душой болеют за свой населённый пункт, нужно помогать. Большое вам спасибо и низкий поклон», - сказал глава региона.

Источник фотографии: http://pnzreg.ru/news/society/237129/
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01.04.2020 13:48
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28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
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09.04.2020 16:19
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08.04.2020 18:46
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