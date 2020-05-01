В день «Последнего звонка» Иван Белозерцев адресовал видеообращение выпускникам

29 мая для выпускников пензенских школ прозвенит «Последний звонок». В этом году из-за непростой эпидобстановки он пройдет в онлайн-формате. Глава региона Иван Белозерцев поздравил ребят с праздником.

Иван Белозерцев опубликовал обращение к выпускникам на своих страницах в социальных сетях.

«Вот и наступил день, который важен для тысяч пензенских семей - сегодня в школах «Последний звонок». Необычный, но все равно праздник!» - отметил губернатор.

«Сегодня у вас особый и очень необычный день. Вы прощаетесь со школой, но не так, как делали это ваши бабушки и дедушки, родители, старшие братья и сестры. А значит у вас – свой уникальный путь в жизни, который открывается именно сегодня. Идите по нему с уверенностью в своих силах! У вас все получится, ведь вы - молоды, талантливы, энергичны», - говорится в поздравлении.