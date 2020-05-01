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29.05.2020г.
В Пензе может появится автобус, соединяющий Западную и центр

В Пензе может появится автобус, соединяющий Западную и центр

Пт, 29.05.20 08:45
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В ходе приема граждан, который прошел дистанционно, к губернатору Ивану Белозерцеву обратился житель Пензы.

Саид Абубакиров предложил запустить автобус большой вместимости, который связал бы Западную Поляну с центральной частью города.

Глава администрации Пензы Андрей Лузгин сообщил, что в настоящее время ведутся переговоры с перевозчиком о запуске транспорта большой вместимости по маршруту №1. Есть предварительная договоренность, что с сентября автобус будет курсировать от городской больницы №4 до улицы Совхоз-техникум, сообщили в пресс-центре облправительства.

«Надо, чтобы автобусов было больше. Вопрос абсолютно правомерен, ищите решение», - отметил Иван Белозерцев.

Также поступило обращение от жительницы Сердобского района Беллы Поповой, оно касалось ремонта дороги между селами Долгоруково и Мещерское.

По информации руководителя минстроя Пензенской области Александра Гришаева, в этом году будет отремонтировано 3,5 километра дороги. Ремонт оставшегося участка протяженностью более 2,5 км будет выполнен в 2021 году.

Ранее мы писали об обращении кузнечан, а также жительницы Воскресеновки. Женщина выступила с просьбой о помощи в установке памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

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28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
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22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
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09.04.2020 16:19
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08.04.2020 18:46
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