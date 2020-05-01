В Пензе может появится автобус, соединяющий Западную и центр

В ходе приема граждан, который прошел дистанционно, к губернатору Ивану Белозерцеву обратился житель Пензы.

Саид Абубакиров предложил запустить автобус большой вместимости, который связал бы Западную Поляну с центральной частью города.

Глава администрации Пензы Андрей Лузгин сообщил, что в настоящее время ведутся переговоры с перевозчиком о запуске транспорта большой вместимости по маршруту №1. Есть предварительная договоренность, что с сентября автобус будет курсировать от городской больницы №4 до улицы Совхоз-техникум, сообщили в пресс-центре облправительства.

«Надо, чтобы автобусов было больше. Вопрос абсолютно правомерен, ищите решение», - отметил Иван Белозерцев.

Также поступило обращение от жительницы Сердобского района Беллы Поповой, оно касалось ремонта дороги между селами Долгоруково и Мещерское.

По информации руководителя минстроя Пензенской области Александра Гришаева, в этом году будет отремонтировано 3,5 километра дороги. Ремонт оставшегося участка протяженностью более 2,5 км будет выполнен в 2021 году.

Ранее мы писали об обращении кузнечан, а также жительницы Воскресеновки. Женщина выступила с просьбой о помощи в установке памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.