В Тамалинском районе нашли родственника пропавшего без вести бойца

Об этом сообщила председатель регионального совета регионального отделения «Поисковое движение России» в Пензенской области Лариса Казакова.

Александр Рубцов родился в 1907 году в селе Наровчат. Призвали его 13 июня 1941-го. Пропал без вести он в феврале следующего года.

Останки бойца нашел поисковый отряд «Гвардия» в Смоленской области 27 апреля 2020 года близ деревни Вишняки. Установить личность удалось по медальону.

Поисковики смогли разыскать племянников бойца, которые проживают селе Куликовка Тамалинского района. Они приняли решение о захоронение бойца на родине. В данный момент идет процесс оформления документов, рассказала Лариса Казакова.