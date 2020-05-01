В Пензенской области мальчик не выжил после сильных ожогов

Установлено, что вечером 3 мая мальчик играл в гараже, где стояла канистра с бензином. Из-за неосторожного обращения с огнем на нем загорелась одежда. Ребенок получил сильные ожоги, его госпитализировали. К сожалению, 28 мая он умер в больнице.

Для проверки всех обстоятельств произошедшего следственным путем возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В рамках расследования проверят, как жил ребенок, в каких условиях, как работали органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.