В России на 7,6% выросли цены на лекарства от ОРВИ

В апреле лекарства от ОРВИ в аптеках в среднем подорожали на 7,6% в сравнении с тем же месяцем 2019 года, сообщают «Известия».

Общая «лекарственная» инфляция составила 6,7%. Некоторые средства поднялись в цене в разы. Так, подорожало одно из наименований капель для носа (за упаковку 10 мл цена увеличилась более чем в вдвое, 15 мл — на 80%). Йод в апреле подорожал на 30,6% до 21 рубля за упаковку (в сравнении с тем же месяцем 2019-го), лекарства для сердца - на 23% до 36 рублей, для микрофлоры кишечника - на 22,9% до 262 рублей.

Как ранее сообщали «Известия», значительно дорожать лекарства начали в марте. Тогда цены выросли на 9% в сравнении с прошлым годом.