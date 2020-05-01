Приятная находка обернулась для пензенского подростка и его матери уголовным делом

В Пензенской области подростка осудили за кражу, а его мать – за вовлечение сына в преступление.

По данным следствия, 15 января парень нашел на улице кошелек. Внутри была банковская карта, а также клочок бумаги с пин-кодом от нее. Юноша рассказал обо всем матери, та предложила снять деньги.

«За помощью подросток обратился к приятелю, неосведомленному о преступном умысле, попросив помочь ему снять деньги с банковской карты», - рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.

Тот снял 140 тысяч рублей и отдал их товарищу. Сын передал всю сумму матери. На это она погасила имеющиеся долги и купила машину. Но их раскрыли.

Во время следствия пострадавшему возместили весь ущерб. Подростка поставили на профилактический учет.

В итоге суд приговорил женщину к пяти годам и шести месяцам лишения свободы, ее сына – к одному году. Все сроки – условные. Приговор не вступил в законную силу.