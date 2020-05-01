Сердобчанин потерял более 820 тыс руб, доверившись незнакомке

48-летний житель Сердобского района Пензенской области попался на удочку телефонной мошенницы и лишился более 820 тысяч рублей.

Мужчина обратился с заявлением в полицию. Он рассказал, что ему позвонила незнакомка и представилась сотрудником службы безопасности банка. Собеседница сообщила сердобчанину, что с его карты неизвестные пытаются снять 5000 рублей. Для отмены операции необходимо скачать и установить два мобильных приложения.

После того, как мужчина выполнил все условия, он увидел, что с его карты списали 74 000 рублей. Тогда он позвонил в банк. Работники рассказали, что на его имя оформили кредит на 750 000 рублей и эти деньги уже списали со счета.

Полицейским сердобчанин пояснил, что знал о подобных способах обмана. По факту кражи проводится проверка.

«Если вы не хотите пострадать от действий мошенников, не верьте незнакомым людям, которые звонят вам по телефону. Настоящие сотрудники банка найдут другие способы связи. Помните, что обманщикам важно втянуть вас в разговор, чтобы успеть обмануть. Не дайте им такой возможности. Сразу же прекращайте общение с незнакомцами», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.