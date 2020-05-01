Родители убитой в Пензе девочки встретились с руководителем следкома

Руководитель регионального следственного управления Дмитрий Матушкин встретился с родителями девочки, тело которой несколько дней назад нашли в лесополосе.

Дмитрий Матушкин сообщил пензенцам о ходе расследования уголовного дела, о том, что предполагаемый преступник задержан и находится под стражей. Ему предъявили обвинение в убийстве, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

«Руководитель следственного управления также рассказал о мерах, принимаемых в ходе следствия, направленных как на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, так и на оказание им всесторонней помощи, поскольку в семье воспитываются еще двое детей», - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Отмечено, что профсоюзная организация следственного управления также оказала помощь родителям девочки.

Напомним, ранее мы писали, что вину в совершении инкриминируемых деяний 41-летний задержанный мужчина не признал. Известно, что ранее он отсидел 15 лет за убийство 11-летней девочки.