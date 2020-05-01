Россиян пригласили в Израиль после снятия ограничений

Израиль рассчитывает на восстановление авиасообщения с Россией осенью. Об этом «Известиям» сообщили в представительстве министерства туризма страны в Москве.

Уже с середины июля государство полностью откроет свои границы для всех иностранцев, в том числе и россиян, но самолеты из РФ, по прогнозам специалистов, полетят не раньше сентября.

В посольстве России в Тель-Авиве не назвали точных сроков возобновления полетов, отметив, что решение зависит от эпидемиологической обстановки в обеих странах.

Отмечается, что Израиль закрыл границы для всех иностранных туристов 18 марта, когда в стране было зафиксировано всего 433 случая заражения коронавирусом. В России прервали все регулярные и чартерные международные перевозки 27 марта — вот уже два месяца самолеты могут выполнять рейсы только для возвращения пассажиров домой.