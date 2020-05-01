В больнице имени Бурденко установили дезинфицирующий тоннель

Конструкция предназначена для дезинфекции защитных костюмов (одежды) и кожи. Система полностью автоматизирована, сообщили в пресс-центре регионального правительства.



Технология схожа с космической: человек, вошедший сюда, оказывается в тумане, который содержит дезинфицирующее вещество. Запуск автоматический и происходит за счет датчиков движения. При этом устройство еще измеряет температуру. «Умная начинка» тоннеля – программное обеспечение, передает информацию о состоянии медработника в службу контроля.



Напомним, ранее технологию оценил губернатор Иван Белозерцев. По его словам, конструкция может применяться везде: начиная от учреждений культуры, образования, здравоохранения, предприятий, заканчивая различными открытыми пространствами.