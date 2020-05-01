Центральная избирательная комиссия обсудила задачи перед предстоящим голосованием

«Несмотря на ограничения, мы все интенсивно работали, поскольку впереди у нас - общероссийское голосование. И каждый из вас в этой ситуации нашел время, силы, душевную теплоту для того, чтобы проявить себя как человек и гражданин с большой буквы», – подчеркнула глава ЦИК России Элла Панфилова.

Она также отметила, что участие в благотворительном проекте еще больше сплотило организаторов выборов на фоне сложной эпидемиологической обстановки в стране.

В ходе заседания утвердили порядок организации голосования на цифровых избирательных участках на выборах, которые пройдут 13 сентября.

«Документ определяет основные организационные особенности проведения голосования на цифровых избирательных участках. Также предлагается утвердить перечень из 30 цифровых избирательных участков, которые будут образованы в Москве. Согласие Московской городской избирательной комиссии получено», - сказал Член ЦИК России Антон Лопатин.

Также участники мероприятия обсудили и другие важные вопросы, касающиеся предстоящих выборов.