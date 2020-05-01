Мутовкин прокомментировал информацию о фигурировании в проверках

Глава города Владимир Мутовкин 29 мая отчитался о проделанной в прошлом году работе.

Он рассказал об исполнении бюджета, распределении средств по ключевым направлениям, поддержке льготников, организации отдыха детей. После доклада депутаты задали ряд вопросов.

В частности, один из них касался информации о том, что Владимир Мутовкин якобы фигурирует в проверках силовиков по одному из громких дел. Тогда еще он занимал другую должность, руководя муниципальным предприятием. Тем не менее, депутат спросил, не хочет ли на время проверок сложить полномочия.

«Уточните, почему я должен сложить полномочия? Комментарии уполномочен давать только СКР. Я не вижу для этого оснований», - ответил глава города.

Стоит отметить, что официально ни одно из силовых ведомств о проверках с фигурированием имени Владимира Мутовкина не сообщало.