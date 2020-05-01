Пензенцам напомнили телефоны для консультации по вопросам матпомощи

Нуждающимся пензенцам напомнили о возможности обратиться в службу социальной помощи и в социальное управление города по вопросам материальной поддержки.

По данным пресс-службы мэрии, на телефон службы поступило 3287 обращений, из которых 353 – заявки на покупку продуктов и лекарств.

Кроме того, пензенцам оказывают адресную материальную помощь. Так, ее уже получили 97 граждан, среди которых - малообеспеченные семьи с детьми, те, кто оказались в трудной ситуации, например, потерявшие работу и другие.

Получить консультацию по вопросу оказания материальной помощи жители могут по телефону 68-40-05, звонить нужно по будням с 9 до 18 часов (перерыв - с 13 до 14), а обратиться с заявкой в службу срочной социальной помощи можно набрав телефон 44-00-03.