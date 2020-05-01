Жительница Тамбовской области обманула продавца при дешевой покупке

По данным полицейских, к ним обратилась представитель торговой организации с улицы Терновского. Она рассказала, что посетительница завладела почти 5000 рублей. Правоохранители по камерам посмотрели на злоумышленницу и установили ее личность. Это была 30-летняя жительница Тамбовской области. Для разбирательства ее привезли в город.

Установлено, что женщина приехала в Пензу, чтобы изучить вопрос об открытии ярмарки верней одежды. Так она сама рассказала полицейским. Но она якобы не знала, что в городе действует режим повышенной готовности и такая деятельность временно не разрешена.

«После того, как гостья выяснила это, она направилась в отдел оптики, расположенный в одном из торговых центров Первомайского района, и попросила продать ей контейнер для контактных линз. Подозреваемая продемонстрировала продавцу купюру номиналом 5 000 рублей. Озвучив итоговую стоимость покупки, которая составила 160 рублей, кассир попросила у покупательницы мелочь для удобства расчета сдачи», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В итоге покупательница схитрила и оставила себе и сдачу, и 5000 рублей.

Во время расследования выяснилось, что «гастролерша» проделывала подобное и в других магазинах. В общей сложности она завладела 20 тысячами рублей.

По фактам мошенничеств возбудили уголовное дело. Тамбовчанке грозит до двух лет лишения свободы.