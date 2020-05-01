Кожевников приехал в Пензу, чтобы передать экспонат для музея спорта

Новый экспонат пополнит коллекцию музея в преддверие юбилейной даты – 45-летия дебюта Александра Кожевникова в составе хоккейной команды «Дизелист».

Церемония (0+) передачи состоится во Дворце единоборств «Воейков», где и расположен музей спорта. Начало – в 12:00.

Александр Кожевников является выпускником пензенской областной школы по хоккею с шайбой. За «Дизелист» он выступал два сезона, сыграл 49 матчей, забросив десять шайб.

Затем он играл в московских клубах «Спартак», «Крылья советов», выступал за шведский АИК и британский Durham Wasps.

Александр Кожевников является чемпионом мира среди молодежных команд в составе сборной СССР в 1978 году. Также он – двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы. Имеет награды – орден «Знак Почета» и Орден Почета.