В Пензе в ДТП водитель чудом уцелел после встречи с лосем

В Пензе произошло ДТП с участием лося. Об этом корреспонденту ИА «Пенза-Пресс» рассказал очевидец.

Мужчина прислал в редакцию фотографии инцидента. Он уточнил, что это произошло в ночь на 29 мая около кладбища в районе Спутника.

«Водитель чудом не пострадал, удар пришелся с его стороны, буквально в паре сантиметров от головы», - сообщил он.

По его словам, в результате аварии сохатый не выжил. На кадрах видно, что удар был очень сильный – у отечественного автомобиля повреждена крыша и левая часть.

Официальной информации о случившемся нет.

О подобных случаях пензенцы рассказывают нередко. Животные выбегают на дорогу, а водители не всегда успевают среагировать, из-за чего получают травмы и животные, и люди. Не так давно автолюбителей предупредили в Сети о появлении лосей на Барковке.