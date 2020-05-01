Пензенец об избиении приятеля до смерти: Любой поступил бы так же

В Пензе вынесли приговор в отношении 44-летнего местного жителя. Мужчина избил приятеля до смерти.

Установлено, что 28 октября мужчина вернулся домой, там его сожительница выпивала с общим знакомым. Пензенец присоединился к ним, затем все легли спать. Когда хозяин проснулся ночью и вышел на кухню, то увидел там приятеля, искавшего алкоголь. Мужчины поругались. Пензенец избил гостя и ушел опять спать.

Утром к дому пришел еще один гость, который заметил пострадавшего, он был в тяжелом состоянии. Мужчина разбудил хозяев и вызвал «скорую». Потерпевший умер в больнице.

«Житель Пензы свою вину признал частично, заявив, что любой на его месте поступил бы так же», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

По решению суда, он отправится в колонию строгого режима на семь лет. Приговор не вступил в законную силу.