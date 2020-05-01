Больница им. Бурденко с июня начнет плановый прием пензенцев

По данным пресс-службы регионального минздрава, жители смогут попасть к врачу строго по дате и времени, указанному в направлении на прием. Пензенцев просят не приезжать заблаговременно. При себе необходимо иметь результаты обследований.

Также на приеме пациенты должны быть в маске и перчатках, а при появлении признаков респираторного заболевания (повышение температуры, кашель, насморк и т.д.) от визита к врачу придется воздержаться.

«Мы просим с понимаем и ответственностью отнестись к соблюдению подобных требований, поскольку на сегодняшний момент они необходимы для избежания дальнейшего распространения COVID-19», - обратились с просьбой к жителям.

Напомним, с 28 мая прием маленьких пациентов начал консультативно-диагностический центр областной детской клинической больницы им. Н. Ф. Филатова, а медучреждениях региона возобновили плановые прививки детей.