Мутовкин ответил на вопрос о возрождении муниципального транспорта

Глава Пензы Владимир Мутовкин 29 мая на сессии Гордумы рассказал о проделанной работе в 2019 году. Затем ответил на вопросы депутатов.

В частности, один из народных избранников поднял вопрос возрождения муниципального транспорта, которого в городе сейчас нет.

«Вы утверждали в 2019 году, что вопрос неактуальный. Сейчас какова ваша точка зрения?» - спросил депутат.

«Я всегда говорил, что для наших граждан неважно, какой будет транспорт, главное, чтобы обеспечивал все потребности по минимальной стоимости», - ответил глава города.

«На рейсах - одни маршрутки, автобусов почти нет. Почему не возродить муниципальный транспорт? Вы поддерживаете эту идею или на стороне транспортных монополистов?» - добавил народный избранник.

«Я на стороне людей. Нужно решить этот вопрос» - парировал Владимир Мутовкин.

Напомним, в Пензе вопрос возрождения муниципального транспорта поднимается регулярно. Его трудно решить, так как на покупку автобусов нужны большие средства.