В 20 районах Пензенской области и 3 городах нашли новые случаи Covid-19

На сайте правительства Пензенской области появилась информация о распространении коронавируса в регионе на 29 мая.
За стуки подтвердилось 89 случаев заражения. Из них:
- Пенза- 23;
- Тамалинский район – 3;
- Каменский район – 5;
- Башмаковский район – 14;
- Городищенский район – 3;
- Кузнецк – 10;
- Кузнецкий район – 3;
- Спасский район – 1;
- Бессоновский район – 6;
- Пензенский район – 2;
- Сосновоборский район – 3;
- Нижнеломовский район – 4;
- Мокшанский район – 2;
- Лопатинский район – 1;
- Бековский район – 1;
- Заречный – 1;
- Шемышейский район – 1;
- Лунинский район – 1;
- Земетчинский район – 1;
- Сердобский район – 1;
- Камешкирский район – 1;
- Никольский район – 1;
- Пачелмский район – 1.
По данным пресс-центра облправительства, подтвержденных случаев коронавируса – 2155, при этом 1681 пациентов выздоровели, 17 скончались. В настоящее время находится под наблюдением 5443 человека, сняты с наблюдения – 10789.