Пензенцев предупреждают о грозе и сильном ветре

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, пензенцев ждет переменная облачность, местами по области пройдет гроза и кратковременный дождь. Юго-восточный ветер при порывах будет достигать 15-18 метров в секунду. Днем температура составит от +23 до +28 градусов.

При усилении ветра спасатели рекомендуют не оставаться на улице. Лучше зайти в помещение или укрыться в подъездах, подземных переходах. Нельзя прятаться от стихии около стен домов, остановок, рекламных щитов, деревьев, линий электропередач, так как это может быть опасно для жизни.