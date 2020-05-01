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29.05.2020г.
Губернатор принял участие в закладке капсулы с посланием потомкам на месте строительства ФОКа в Каменке

Губернатор принял участие в закладке капсулы с посланием потомкам на месте строительства ФОКа в Каменке

Пт, 29.05.20 12:41
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Губернатор Пензенской области 29 мая в рамках рабочего визита в Каменский район принял участие в закладке капсулы с посланием потомкам на месте строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК).

В частности, в послании говорится следующее: «Мы желаем, чтобы вы были здоровы и счастливы. Данный спортивный объект создавался с тем, чтобы новые поколения могли заниматься физкультурой и спортом в достойных условиях. ФОК города Каменки возведен в рамках проекта «Детский спорт» подпроекта «Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов» благодаря федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», по инициативе Всероссийской политической партии «Единая Россия». 

Мы искренне верим, что вы оцените наш вклад в сохранение здоровья жителей города Каменки, и в дальнейшем будете развивать спорт в Пензенской области.

Будьте сильными и успешными! Через годы и расстояния пусть хранит вас наша забота. Благополучия вам и любви на долгие времена!». 

Стоимость проекта – 90 млн рублей, из которых более 70 млн – федеральные средства.

«Без федеральной поддержки невозможно реализовать этот проект, особенно в условиях сегодняшнего времени. 70 с лишним млн рублей – это федеральные деньги, 20 млн – наши, областные, муниципальные деньги. Поэтому особые слова благодарности и признательности - главе государства, который делает все для того, чтобы наша молодежь занималась физической культурой и спортом, чтобы ребята росли сильными и здоровыми. Важно, чтобы дети и родители приходили сюда после школы и после работы», - сказал Иван Белозерцев, обращаясь к участникам церемонии.

Площадь объекта – более 1700 квадратных метра, вместимость – 200 мест. Строительство началось в начале мая, а завершить его планируют в 20201 году.

Здесь можно будет проводить спортивные соревнования, также новый ФОК станет тренировочной базой футбольного клуба «Дорожник».

Напомним, в рамках визита в район губернатор посетил также ряд промышленных предприятий, принял участие в акции памяти.

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28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
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13.04.2020 15:29
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11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
Что делать с валютой и вкладами из-за роста курса доллара? Мнения экспертов
07.04.2020 11:56
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03.04.2020 17:09
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