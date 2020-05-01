Губернатор принял участие в закладке капсулы с посланием потомкам на месте строительства ФОКа в Каменке

Губернатор Пензенской области 29 мая в рамках рабочего визита в Каменский район принял участие в закладке капсулы с посланием потомкам на месте строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК).

В частности, в послании говорится следующее: «Мы желаем, чтобы вы были здоровы и счастливы. Данный спортивный объект создавался с тем, чтобы новые поколения могли заниматься физкультурой и спортом в достойных условиях. ФОК города Каменки возведен в рамках проекта «Детский спорт» подпроекта «Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов» благодаря федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», по инициативе Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Мы искренне верим, что вы оцените наш вклад в сохранение здоровья жителей города Каменки, и в дальнейшем будете развивать спорт в Пензенской области.

Будьте сильными и успешными! Через годы и расстояния пусть хранит вас наша забота. Благополучия вам и любви на долгие времена!».

Стоимость проекта – 90 млн рублей, из которых более 70 млн – федеральные средства.

«Без федеральной поддержки невозможно реализовать этот проект, особенно в условиях сегодняшнего времени. 70 с лишним млн рублей – это федеральные деньги, 20 млн – наши, областные, муниципальные деньги. Поэтому особые слова благодарности и признательности - главе государства, который делает все для того, чтобы наша молодежь занималась физической культурой и спортом, чтобы ребята росли сильными и здоровыми. Важно, чтобы дети и родители приходили сюда после школы и после работы», - сказал Иван Белозерцев, обращаясь к участникам церемонии.

Площадь объекта – более 1700 квадратных метра, вместимость – 200 мест. Строительство началось в начале мая, а завершить его планируют в 20201 году.

Здесь можно будет проводить спортивные соревнования, также новый ФОК станет тренировочной базой футбольного клуба «Дорожник».

Напомним, в рамках визита в район губернатор посетил также ряд промышленных предприятий, принял участие в акции памяти.