В Пензенской области пенсионерка погибла от рук нерадивого внука

Установлено, что безработный мужчина выпил и решил навестить подругу. Однако пешком идти не собирался, поэтому отправился к бабушке, с которой жил, и попросил 100 рублей на такси.

В ответ пенсионерка начала на него ругаться из-за праздников и пьянок и отказала. Мужчина разозлился, схватил ее за руку и, уронив, с силой ударил об пол, после избил. Через некоторое время пожилая женщина скончалась.

Нерадивый внук признал свою вину. Как сообщает пресс-служба Нижнеломовского районного суда, ему назначили наказание в виде девяти лет в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.