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29.05.2020г.
Качан рассказал нюансы оформления выплат на детей от 3 до 7 лет

Качан рассказал нюансы оформления выплат на детей от 3 до 7 лет

Пт, 29.05.20 13:10
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29 мая в ходе «прямой линии» (0+) в Instagram министр труда, соцзащиты и демографии Пензенской области Алексей Качан рассказал о выплатах семьям с детьми от трех до семи лет.

Он уточнил, что с 20 мая в регионе стартовал прием заявлений на новую ежемесячную выплату на детей от трех до семи лет, инициированную президентом Российской Федерации.

«Размер пособия составит 50% от регионального прожиточного минимума на детей, в Пензенской области он - 9817 рублей. Таким образом, сумма выплаты на каждого ребенка - 4908,50 рублей в месяц. Право на получение выплаты имеют родители детей от трех лет и до достижения восьми лет. Еще раз хотел бы отметить, что до семи лет включительно.

Кроме того, если в семье на 1 января 2020 года был ребенок в возрасте от трех до семи лет, то поле оформления выплат в июне семья получит выплаты за все месяцы с января. А если три года малышу исполнилось в период с января по июнь, то выплаты родители получают за все время с момента достижения ребенком необходимого возраста», - уточнил Алексей Качан.

Он подчеркнул, что заявление желательно подавать через портал госуслуг. При переходе в раздел «Ежемесячные выплаты» сервис позволяет произвести предварительный расчет доходов семьи.

«Вот здесь хочу обратить внимание, указываемый доход с учетом всех видов, если вы подаете заявление с 1 июня 2020 года, то учитывается период с декабря 2018-го по ноябрь 2019 года до вычета налогов», - добавил министр.

Для получения пособий нужно иметь российское свидетельство о рождения ребенка и данные свидетельства о браке, если такое есть. Решение о начислении выплат рассматривается в течение десяти дней. В заявлении обязательно нужно указать реквизиты банковского счета.

«Важный момент. Карта должна быть платежной системы МИР. Заявления с указанием других карт откланяются. Вся остальная информация учитывается автоматически, никаких дополнительных документов не нужно. Но, если у вас были дополнительные доходы, например, сдача имущества в аренду – надо указать их самостоятельно, такая возможность есть. В сведениях о составе семьи надо указать всех членов семьи, даже несовершеннолетних детей», - объяснил Алексей Качан.

Для граждан, у которых нет личного кабинета на портале госуслуг, сохраняется традиционная возможность подачи заявления через МФЦ по предварительной записи по телефону 927-000.

Выплата начнется с 1 июня. Она будет установлена на год.

«Мы планируем начать направлять деньги уже в начале следующей недели. Я хотел бы поблагодарить жителей области за активность, за то, что они подают заявление через госуслуги. Я надеюсь, что мы все сделаем быстро и организованно», - сказал министр.

Отмечается, что в настоящее время через портал госуслуг заявления на выплаты подали более 12 000 пензенцев. В настоящее время они находятся на рассмотрении.

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28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
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27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
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23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
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13.04.2020 15:29
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11.04.2020 17:02
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09.04.2020 16:19
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08.04.2020 18:46
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