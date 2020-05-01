На станции «Белинская» задумали организовать музей

Как сообщили в пресс-центре облправительства, 28 мая было утверждено заключение экспертизы проектной документации на объект. Иван Белозерцев осмотрел здание вокзала и положительно оценил проводимые там работы по капремонту.

«Работы идут по графику. Обязательно отремонтируем вокзал, приведем в порядок территорию», - сказал он.

Благоустройство прилегающей к железнодорожной станции площади проводится в рамках заключенного соглашения между правительством региона, Российскими железными дорогами и администрацией Каменки, сообщили в пресс-центре облправительства.





Планируется реконструировать центральный вход, выложить привокзальную площадь плиткой, установить наружные светильники и лавочки, выполнить ландшафтные работы, обновить подпорные стенки.

Также в ходе выездного совещания собравшиеся обсудили вопрос создания в здании вокзала краеведческого музея, связанного с темой железной дороги. Туристы, которые едут в «Тарханы», приезжают именно на эту станцию, поэтому их знакомство с регионом может начинаться именно тут.

Губернатор поручил главе администрации Каменского района привлечь местных жителей к сбору экспонатов для музея.