Пензенским донорам предложили записываться заранее, чтобы сдать кровь

В Пензенский областной клинический центр крови теперь можно записаться на донацию заранее.

По данным пресс-службы регионального минздрава, доноры могут выбрать удобные для него дату и время сдачи крови, а чтобы записаться на процедуру, им нужно заполнить форму на сайте учреждения. Запись осуществляется до 13:00 на две недели вперед. Прием ведется по электронной очереди.

Главврач медучреждения Татьяна Крыло уточнила, что параллельно с новшеством сохраняется и порядок и общей очереди. По ее словам, система предварительной записи сокращает время нахождения в центре крови и позволяет более рационально планировать свой режим дня.