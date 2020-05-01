Губернатор вручил почетный знак Лидину в день его рождения

29 мая председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин отмечает день рождения. Глава региона Иван Белозерцев поздравил его с праздником.
Губернатор подписал распоряжение о присвоении спикеру парламента Почетного звания Пензенской области «Заслуженный работник государственных органов». Сегодня перед началом рабочего дня он лично вручил знак Валерию Лидину.
«Глава региона поблагодарил юбиляра за самоотверженный труд на благо населения, пожелал доброго здоровья и новых свершений на благо Пензенской области», - сообщили в пресс-службе регионального ЗакСобра.
Также поздравили Валерия Лидина с днем рождения председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы ФС РФ Вячеслав Володин, председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин и другие.