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29.05.2020г.
В Пензе пассажиропоток на дачных автобусах снизился вдвое

В Пензе пассажиропоток на дачных автобусах снизился вдвое

Пт, 29.05.20 14:27
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В Пензе 29 мая на сессии Гордумы депутат Людмила Коломыцева подняла вопрос организации дачных перевозок.

Она отметила, что бывали случаи, когда на остановках дачных автобусов по утрам был большой наплыв пенсионеров.

«Хватает ли автобусов, чтобы не был забит транспорт?» - спросила она.

Заместитель начальника транспорта и связи Пензы Михаил Глушков сообщил, что было принято решение о том, что в автобусах вместимостью в 105-110 мест будет ездить максимум 60 человек.

«Норму согласовали службы и перевозчики. Выявлены отдельные случаи, когда 62, 64 человека уезжают, это все в пределах нормы. Все в масках, дачники достаточно дисциплинированы. Все-таки пассажиропоток снизился минимум в два раза по сравнению с прошлым годом, людей стало намного меньше ездить на дачи», - добавил он.

Напомним, дачные маршруты начали работать 1 мая. За три дня автобусы перевезли 6272 пассажиров, наполняемость салонов не превышала 50%. В городе соблюдали все меры по защите от коронавируса: проводились предрейсовые медосмотры водителей, кондукторов и диспетчеров, после каждого рейса салоны обрабатывали дезинфицирующими средствами. Также волонтеры раздавали пензенцам маски и листовки с информацией о профилактике Covid-19.

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29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
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