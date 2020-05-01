В Пензе пассажиропоток на дачных автобусах снизился вдвое

Она отметила, что бывали случаи, когда на остановках дачных автобусов по утрам был большой наплыв пенсионеров.

«Хватает ли автобусов, чтобы не был забит транспорт?» - спросила она.

Заместитель начальника транспорта и связи Пензы Михаил Глушков сообщил, что было принято решение о том, что в автобусах вместимостью в 105-110 мест будет ездить максимум 60 человек.

«Норму согласовали службы и перевозчики. Выявлены отдельные случаи, когда 62, 64 человека уезжают, это все в пределах нормы. Все в масках, дачники достаточно дисциплинированы. Все-таки пассажиропоток снизился минимум в два раза по сравнению с прошлым годом, людей стало намного меньше ездить на дачи», - добавил он.

Напомним, дачные маршруты начали работать 1 мая. За три дня автобусы перевезли 6272 пассажиров, наполняемость салонов не превышала 50%. В городе соблюдали все меры по защите от коронавируса: проводились предрейсовые медосмотры водителей, кондукторов и диспетчеров, после каждого рейса салоны обрабатывали дезинфицирующими средствами. Также волонтеры раздавали пензенцам маски и листовки с информацией о профилактике Covid-19.