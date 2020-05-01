В Пензенской области осудили участников крупной группы инсценировщиков ДТП

Установлено, что с 2012 года злоумышленники промышляли аферами с автостраховками в Пензенской и соседних областях. Участники действовали по одной и той же схеме, предполагающей инсценировку аварий: автомобили наезжали на препятствия или сталкивались друг с другом. Также умышленно портили машины: повреждали салон или детали. Как правило, чтобы получить хорошую страховку по ОСАГО или КАСКО, использовались дорогой транспорт.

Аферисты вызывали правоохранителей, которые фиксировали нарушения, не зная об обмане.

«Фальсифицированные документы направлялись с составленной претензией в страховую компанию, а позже с исковым требованием - в судебные органы», - уточнили в пресс-службе Зареченского городского суда.

При возникновении у страховщиков сомнений относительно правдивости страховых лучаев махинаторы заявляли ходатайство о проведении автотехнической экспертизы, которую делали специалисты в одном из структурных звеньев созданной ими организованной группы. Механизм был полностью отработанным, каждый участник выполнял отведенную ему роль. С 2012 года по 2017 год страховым компаниям они нанесли ущерб на 45 миллионов рублей.

Четверо подсудимых частично возместили ущерб в полтора млн рублей и договорились со страховщиками о графике платежей для погашения ущерба, а шестерых суд приговорил к тюремным срокам от 3,2 до 5,6 лет. Еще три участника группы были освобождены от наказания в счет содержания под стражей и домашнего ареста. Остальных приговорили к условным срокам.

Приговор в законную силу не вступил.