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30.05.2020г.
В Пензенской области осудили участников крупной группы инсценировщиков ДТП

В Пензенской области осудили участников крупной группы инсценировщиков ДТП

Сб, 30.05.20 12:10
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В Зареченском городском суде Пензенской области вынесли приговоры участникам преступной группы, которые занимались автоподставами.

Установлено, что с 2012 года злоумышленники промышляли аферами с автостраховками в Пензенской и соседних областях. Участники действовали по одной и той же схеме, предполагающей инсценировку аварий: автомобили наезжали на препятствия или сталкивались друг с другом. Также умышленно портили машины: повреждали салон или детали. Как правило, чтобы получить хорошую страховку по ОСАГО или КАСКО, использовались дорогой транспорт.

Аферисты вызывали правоохранителей, которые фиксировали нарушения, не зная об обмане.

«Фальсифицированные документы направлялись с составленной претензией в страховую компанию, а позже с исковым требованием - в судебные органы», - уточнили в пресс-службе Зареченского городского суда.

При возникновении у страховщиков сомнений относительно правдивости страховых лучаев махинаторы заявляли ходатайство о проведении автотехнической экспертизы, которую делали специалисты в одном из структурных звеньев созданной ими организованной группы. Механизм был полностью отработанным, каждый участник выполнял отведенную ему роль. С 2012 года по 2017 год страховым компаниям они нанесли ущерб на 45 миллионов рублей.

Четверо подсудимых частично возместили ущерб в полтора млн рублей и договорились со страховщиками о графике платежей для погашения ущерба, а шестерых суд приговорил к тюремным срокам от 3,2 до 5,6 лет. Еще три участника группы были освобождены от наказания в счет содержания под стражей и домашнего ареста. Остальных приговорили к условным срокам.

Приговор в законную силу не вступил.

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29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
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13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
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08.04.2020 18:46
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