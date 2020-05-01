Мишустин включил СМИ в число пострадавших от пандемии отраслей

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о внесении деятельности в области СМИ (средств массовой информации) в перечень отраслей, наиболее пострадавших из-за ситуации, связанной с распространением коронавируса.

Издатели книг, газет, журналов, периодики, телекомпании и радиостанции, сетевые издания, информационные агентства смогут пользоваться мерами государственной поддержки. К ним относятся:

- полугодовая отсрочка по уплате всех налогов (кроме НДС), а также арендных платежей при использовании недвижимого имущества;

- беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат;

- льготные кредиты по ставке 2% на любые цели;

- мораторий на банкротство;

- отмена плановых и внеплановых проверок.

Дополнительно для представителей малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей предусмотрена отсрочка по уплате страховых взносов, реструктуризация выплат, сформировавшихся в период предоставления отсрочки по уплате налогов и страховых взносов сроком на один год ежемесячно равными долями.

Кроме того, для них действует прямая финансовая поддержка в виде субсидий, которые можно потратить на зарплаты, оплату долгов за коммунальные услуги. превышает 3 тыс. рублей.

«Сейчас роль СМИ особенно важна: граждане должны получать оперативную и достоверную информацию о происходящем», – цитирует пресс-центр правительства страны слова Михаила Мишустина.