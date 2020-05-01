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29.05.2020г.
Активисты обнаружили на улице Кижеватова несанкционированную свалку

Активисты обнаружили на улице Кижеватова несанкционированную свалку

Пт, 29.05.20 20:27
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Волонтеры пензенского экологического движения «Зеленая волна» продолжают свои рейды по городским свалкам. По словам активистов, в областном центре становиться все больше мусора. Многолетние навалы строительных и бытовых отходов пополняются благодаря тем, кого не волнует состояние окружающей среды. Появляются и новые скопления мусора. Между тем, ответственные за благоустройство, а это, как правило, районные администрации, бездействуют.

В оврагах, за кустами и деревьями, рядом с частными домами или гаражами. В таких местах чаще всего скрываются самые огромные нелегальные свалки Пензы. Одну из них волонтеры «Зеленой волны» обнаружили на улице Кижеватова.

«Свалки практически в центре города. Здесь рядом гаражи, соответственно кругом шины и запчасти от машин. Сложилось впечатление, что их несут сами водители. Неужели нельзя отнести все на помойку, которая находится при въезде?» - сказала учредитель экологического движения «Зеленая волна», член совета Пензенского областного отделения РГО Ольга Ильина.

Судя по количеству мусора, свалка скапливалась несколько лет. Там и пластик, и стекло, и металл. Вперемешку с бытовыми отходами – автохлам: на общем фоне выделяются кучи старых шин. Волонтеры обследовали территорию вокруг свалки и в нескольких местах нашли залежи испорченных покрышек, спрятанных за кустами.

«Судя по тому, что здесь рядом шиномонтажка, то, возможно, это они складируют мусор. Также недалеко гаражи, которые также могут быть к этому причастны. Такого не должно быть в природе. Резина негативно влияет на окружающую среду, необходимо все убрать», - отметила активист экологического движения «Зеленая волна» Ксения Ежижанская.

На время пандемии в рейдах основные участники движения, школьники, не участвуют. Детей стараются обезопасить. Зато к активистам примыкают все больше взрослых защитников окружающей среды. Среди новых волонтеров - Елена Чуб, председатель пензенского клуба собаководства. Она выступает за то, что оберегать природу необходимо не только ради людей, но и для братьев наших меньших, а первые, кто должен отвечать за такие экологические преступления - это представители власти.

«Этим должен кто-то заниматься. Я уверена, что кто-то получается за это деньги, а мы неудобства, вонь, что невозможно рядом стоять», - сказала она.

Активисты зафиксировали факт экологического нарушения на фотокамеры. Эти снимки вместе с жалобой направят в администрацию Первомайского района. Если она не станет устранять проблему, волонтеры обратятся в прокуратуру и природоохранные ведомства, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
Что делать с валютой и вкладами из-за роста курса доллара? Мнения экспертов
07.04.2020 11:56
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