Активисты обнаружили на улице Кижеватова несанкционированную свалку

Волонтеры пензенского экологического движения «Зеленая волна» продолжают свои рейды по городским свалкам. По словам активистов, в областном центре становиться все больше мусора. Многолетние навалы строительных и бытовых отходов пополняются благодаря тем, кого не волнует состояние окружающей среды. Появляются и новые скопления мусора. Между тем, ответственные за благоустройство, а это, как правило, районные администрации, бездействуют.

В оврагах, за кустами и деревьями, рядом с частными домами или гаражами. В таких местах чаще всего скрываются самые огромные нелегальные свалки Пензы. Одну из них волонтеры «Зеленой волны» обнаружили на улице Кижеватова.

«Свалки практически в центре города. Здесь рядом гаражи, соответственно кругом шины и запчасти от машин. Сложилось впечатление, что их несут сами водители. Неужели нельзя отнести все на помойку, которая находится при въезде?» - сказала учредитель экологического движения «Зеленая волна», член совета Пензенского областного отделения РГО Ольга Ильина.

Судя по количеству мусора, свалка скапливалась несколько лет. Там и пластик, и стекло, и металл. Вперемешку с бытовыми отходами – автохлам: на общем фоне выделяются кучи старых шин. Волонтеры обследовали территорию вокруг свалки и в нескольких местах нашли залежи испорченных покрышек, спрятанных за кустами.

«Судя по тому, что здесь рядом шиномонтажка, то, возможно, это они складируют мусор. Также недалеко гаражи, которые также могут быть к этому причастны. Такого не должно быть в природе. Резина негативно влияет на окружающую среду, необходимо все убрать», - отметила активист экологического движения «Зеленая волна» Ксения Ежижанская.

На время пандемии в рейдах основные участники движения, школьники, не участвуют. Детей стараются обезопасить. Зато к активистам примыкают все больше взрослых защитников окружающей среды. Среди новых волонтеров - Елена Чуб, председатель пензенского клуба собаководства. Она выступает за то, что оберегать природу необходимо не только ради людей, но и для братьев наших меньших, а первые, кто должен отвечать за такие экологические преступления - это представители власти.

«Этим должен кто-то заниматься. Я уверена, что кто-то получается за это деньги, а мы неудобства, вонь, что невозможно рядом стоять», - сказала она.

Активисты зафиксировали факт экологического нарушения на фотокамеры. Эти снимки вместе с жалобой направят в администрацию Первомайского района. Если она не станет устранять проблему, волонтеры обратятся в прокуратуру и природоохранные ведомства, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.