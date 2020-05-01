Опубликована программа «Белинской весны»

В Пензенской области 31 мая пройдет межрегиональный литературный фестиваль «Белинская весна» (0+). Из-за неблагоприятной эпидобстановки его проведут в онлайн-формате.
В пресс-службе минкульта уточнили, что основной информационной площадкой для проекта станет сайт belinskayavesna.ru. На сайте министерства появилось расписание мероприятий.
12:00 - открытие фестиваля;
12:05 - музей В.Г. Белинского, экскурсия по мемориальному дому В.Г. Белинского;
12:45 - онлайн-студия. Гость фестиваля - заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов;
12:55 - телевизионный сюжет ГТРК «Пенза» о фестивале «Белинская весна» 2019 года;
13:00 - видеоконференция с международным участием «Наш Белинский»;
14:30 - музей В.Г. Белинского, экскурсия по зданию уездного училища;
15:00 - онлайн-студия. Гость фестиваля - литературовед, доктор филологических наук, профессор кафедры «Литература и методика преподавания литературы педагогического института им. В.Г. Белинского Пензенского государственного университета, поэт, член Союза писателей России Геннадий Горланов;
15:15 - видео «Уголок Белинского в литературном музее»;
15:25 - мастер-класс по изготовлению закладок для книг;
15:35 - анонс + ролик «кроссворд»;
15:40 - онлайн-студия. Гость фестиваля - киновед, кинокритик, член Союза кинематографистов России, сценарист и режиссер документального фильма «Рыцарь русской литературы» Светлана Старостина;
15:55 - фильм «Рыцарь русской литературы»;
16:20 - Российский академический молодежный театр. Приветствие участников фестиваля от народного артиста РФ, артиста Российского академического молодежного театра, исполнителя роли В.Г. Белинского Евгения Редько;
16:30 - гость фестиваля - руководитель литературно-драматургической части пензенского областного драматического театра Виталий Соколов;
16:40 - «Идол мой, театр». Документальный фильм ГТРК «Пенза»;
16:50 - онлайн-студия. Гость фестиваля - актер Пензенского областного драматического театра Артем Самохин;
17:00 - музей В.Г. Белинского. Экскурсия в бывшем доме купца Ф.И. Антюшина;
17:30 - презентация виртуального тура по музею-усадьбе В.Г. Белинского;
17:35 - мастер-класс «Фиалки из фоамирана»;
17:50 - видеоприветствие потомка рода Белинских;
17:55 - закрытие фестиваля.