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29.05.2020г.
Опубликована программа «Белинской весны»

Опубликована программа «Белинской весны»

Пт, 29.05.20 15:46
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В Пензенской области 31 мая пройдет межрегиональный литературный фестиваль «Белинская весна» (0+). Из-за неблагоприятной эпидобстановки его проведут в онлайн-формате.

В пресс-службе минкульта уточнили, что основной информационной площадкой для проекта станет сайт belinskayavesna.ru. На сайте министерства появилось расписание мероприятий.

12:00 - открытие фестиваля;

12:05 - музей В.Г. Белинского, экскурсия по мемориальному дому В.Г. Белинского;

12:45 - онлайн-студия. Гость фестиваля - заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов;

12:55 - телевизионный сюжет ГТРК «Пенза» о фестивале «Белинская весна» 2019 года;

13:00 - видеоконференция с международным участием «Наш Белинский»;

14:30 - музей В.Г. Белинского, экскурсия по зданию уездного училища;

15:00 - онлайн-студия. Гость фестиваля - литературовед, доктор филологических наук, профессор кафедры «Литература и методика преподавания литературы педагогического института им. В.Г. Белинского Пензенского государственного университета, поэт, член Союза писателей России Геннадий Горланов;

15:15 - видео «Уголок Белинского в литературном музее»;

15:25 - мастер-класс по изготовлению закладок для книг;

15:35 - анонс + ролик «кроссворд»;

15:40 - онлайн-студия. Гость фестиваля - киновед, кинокритик, член Союза кинематографистов России, сценарист и режиссер документального фильма «Рыцарь русской литературы» Светлана Старостина;

15:55 - фильм «Рыцарь русской литературы»;

16:20 - Российский академический молодежный театр. Приветствие участников фестиваля от народного артиста РФ, артиста Российского академического молодежного театра, исполнителя роли В.Г. Белинского Евгения Редько;

16:30 - гость фестиваля - руководитель литературно-драматургической части пензенского областного драматического театра Виталий Соколов;

16:40 - «Идол мой, театр». Документальный фильм ГТРК «Пенза»;

16:50 - онлайн-студия. Гость фестиваля - актер Пензенского областного драматического театра Артем Самохин;

17:00 - музей В.Г. Белинского. Экскурсия в бывшем доме купца Ф.И. Антюшина;

17:30 - презентация виртуального тура по музею-усадьбе В.Г. Белинского;

17:35 - мастер-класс «Фиалки из фоамирана»;

17:50 - видеоприветствие потомка рода Белинских;

17:55 - закрытие фестиваля.

Источник фотографии: Скриншот - http://minkult.pnzreg.ru/news/obshchestvo/12993/
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28.05.2020 11:55
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26.05.2020 07:39
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22.05.2020 17:33
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21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
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14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
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30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
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27.04.2020 14:07
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24.04.2020 15:48
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23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
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17.04.2020 14:25
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13.04.2020 15:29
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11.04.2020 17:02
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09.04.2020 16:19
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