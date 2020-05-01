В Пензе хотят ввести штрафы за нарушения работы общественного транспорта

29 мая на сессии Гордумы замначальника управления транспорта и связи Пензы Михаил Глушков сообщил о подготовке проекта закона по изменениям в КоАП, согласно которым будет предусмотрена административная ответственность за нарушения в рамках перевозок, в том числе – нарушение расписания и сход транспорта с маршрута.

Один из народных избранников поинтересовался у Михаила Глушкова, какая работа ведется с транспортными компаниями, которые занимаются общественными перевозкам, если те совершают нарушения. Вопрос касался, в частности, маршрутов №93 и №99.

«Может, пригрозите разорвать контракт? Жители очень возмущены, нельзя уехать после 8 вечера», - пояснил депутат.

Ему ответил мэр Пензы Андрей Лузгин. По его словам, разрыв контракта влечет за собой отсутствие транспорта на этом маршруте.

«Нам нужно обеспечить наличие транспорта в достаточном количестве на маршруте. Перевозчики с радостью бы ушли с ряда маршрута, так как они не очень прибыльные или даже убыточные. Я свою позицию озвучил: в крупных городах хорошо работающая транспортная система - это муниципальная. Вопрос только в том, что это влечет за собой затраты. 100 новых муниципальных автобусов - это плюс-минус 1 млрд рублей. Также переход на регулируемый тариф дает затраты до 30 млн на каждый маршрут», - рассказал глава администрации.

Глава города Владимир Мутовкин предложил собрать отдельное совещание, чтобы обсудить данный вопрос.

«Мы должны обеспечить нормальную работу транспорта. Если бы все было так просто, муниципальный транспорт уже был бы создан давно», - отметил он.

И.о. начальника управления транспорта и связи Михаил Глушков сообщил о том, что готовится проект закона по изменениям в КоАП, согласно которым будет предусмотрена административная ответственность за нарушения в рамках перевозок.

«Например, нарушение расписания и сход с маршрута. Чтобы увеличить возможность применения каких-то санкций, появится рабочее место в управлении транспорта, сотрудник сможет отслеживать местонахождение машины через ГЛОНАСС. Это повлечет с нашей стороны улучшение работы и качества», - рассказал он.

Отвечая на вопрос о сроках, отметил Михаил Глушков, что проект – пока на стадии обсуждения, и выразил надежду на то, что за летний период появится большая определенность.

Штрафы за нарушения, по его словам, могут быть примерно такими же, как в других субъектах.

«Например, за непредоставление информации из ГЛОНАСС в Костромской области штраф - до 60 тыс. рублей на юрлицо, за сход с маршрута и нарушение расписания в Краснодарском крае - до 5 тыс. рублей», - сообщил замначальника управления.