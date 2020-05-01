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29.05.2020г.
В Пензе хотят ввести штрафы за нарушения работы общественного транспорта

В Пензе хотят ввести штрафы за нарушения работы общественного транспорта

Пт, 29.05.20 15:11
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29 мая на сессии Гордумы замначальника управления транспорта и связи Пензы Михаил Глушков сообщил о подготовке проекта закона по изменениям в КоАП, согласно которым будет предусмотрена административная ответственность за нарушения в рамках перевозок, в том числе – нарушение расписания и сход транспорта с маршрута.

Один из народных избранников поинтересовался у Михаила Глушкова, какая работа ведется с транспортными компаниями, которые занимаются общественными перевозкам, если те совершают нарушения. Вопрос касался, в частности, маршрутов №93 и №99.

«Может, пригрозите разорвать контракт? Жители очень возмущены, нельзя уехать после 8 вечера», - пояснил депутат.

Ему ответил мэр Пензы Андрей Лузгин. По его словам, разрыв контракта влечет за собой отсутствие транспорта на этом маршруте.

«Нам нужно обеспечить наличие транспорта в достаточном количестве на маршруте. Перевозчики с радостью бы ушли с ряда маршрута, так как они не очень прибыльные или даже убыточные. Я свою позицию озвучил: в крупных городах хорошо работающая транспортная система - это муниципальная. Вопрос только в том, что это влечет за собой затраты. 100 новых муниципальных автобусов - это плюс-минус 1 млрд рублей. Также переход на регулируемый тариф дает затраты до 30 млн на каждый маршрут», - рассказал глава администрации.

Глава города Владимир Мутовкин предложил собрать отдельное совещание, чтобы обсудить данный вопрос.

«Мы должны обеспечить нормальную работу транспорта. Если бы все было так просто, муниципальный транспорт уже был бы создан давно», - отметил он.

И.о. начальника управления транспорта и связи Михаил Глушков сообщил о том, что готовится проект закона по изменениям в КоАП, согласно которым будет предусмотрена административная ответственность за нарушения в рамках перевозок.

«Например, нарушение расписания и сход с маршрута. Чтобы увеличить возможность применения каких-то санкций, появится рабочее место в управлении транспорта, сотрудник сможет отслеживать местонахождение машины через ГЛОНАСС. Это повлечет с нашей стороны улучшение работы и качества», - рассказал он.

Отвечая на вопрос о сроках, отметил Михаил Глушков, что проект – пока на стадии обсуждения, и выразил надежду на то, что за летний период появится большая определенность.

Штрафы за нарушения, по его словам, могут быть примерно такими же, как в других субъектах.

«Например, за непредоставление информации из ГЛОНАСС в Костромской области штраф - до 60 тыс. рублей на юрлицо, за сход с маршрута и нарушение расписания в Краснодарском крае - до 5 тыс. рублей», - сообщил замначальника управления.

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29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
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14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
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24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
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17.04.2020 14:25
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13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
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09.04.2020 16:19
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