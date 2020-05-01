Пензенцы через суд добились денег за сгоревшее имущество

Трое жителей Пензы обратились в суд, чтобы им возместили ущерб после пожара.

Установлено, что в августе 2018 года в доме пензенцев произошел пожар. Причиной послужило тепловое проявление аварийного режима работы в электросети на вводе в дом, в результате чего произошло воспламенение горючих материалов в очаге пожара.

Суд установил, возгорание случилось в зоне, находящейся в ведении ПАО «МРСК Волги».

«Поскольку организация не обеспечила качество подаваемой электроэнергии в жилой дом, из-за чего возник пожар, ущерб должен быть взыскан с ответчика», - отметили в пресс-службе Ленинского районного суда.

В результате суд удовлетворил исковые требования частично.

Двум пензенцам возместили по 194370 рублей за причиненный ущерб, одному из них - еще 7000 рублей за оценку рыночной стоимости объекта, третьему - 634260 рублей и 40000 рублей как возмещение расходов на экспертизу.

Кроме того, в пользу каждого из истцов взыскана компенсация морального вреда - 10000 рублей, штраф – 60000 рублей.

Решение не вступило в законную силу.