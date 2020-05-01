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29.05.2020г.
Пензенцы через суд добились денег за сгоревшее имущество

Пензенцы через суд добились денег за сгоревшее имущество

Пт, 29.05.20 15:15
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Трое жителей Пензы обратились в суд, чтобы им возместили ущерб после пожара.

Установлено, что в августе 2018 года в доме пензенцев произошел пожар. Причиной послужило тепловое проявление аварийного режима работы в электросети на вводе в дом, в результате чего произошло воспламенение горючих материалов в очаге пожара.

Суд установил, возгорание случилось в зоне, находящейся в ведении ПАО «МРСК Волги».

«Поскольку организация не обеспечила качество подаваемой электроэнергии в жилой дом, из-за чего возник пожар, ущерб должен быть взыскан с ответчика», - отметили в пресс-службе Ленинского районного суда.

В результате суд удовлетворил исковые требования частично.

Двум пензенцам возместили по 194370 рублей за причиненный ущерб, одному из них - еще 7000 рублей за оценку рыночной стоимости объекта, третьему - 634260 рублей и 40000 рублей как возмещение расходов на экспертизу.

Кроме того, в пользу каждого из истцов взыскана компенсация морального вреда - 10000 рублей, штраф – 60000 рублей.

Решение не вступило в законную силу.

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29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
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13.04.2020 15:29
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11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
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