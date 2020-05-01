Качан рассказал о выплатах, которые получают родители тройни

29 мая в ходе «прямой линии» в Instagram министру труда, соцзащиты и демографии Пензенской области Алексею Качану поступил вопрос от пензячки, которая недавно родила тройню. Женщина узнала о выплатах, которые ей положены.

Алексей Качан ответил, что выплат за тройню – немало. Во-первых, это единовременное пособие по рождению, которое выдается по месту работы. Если оба родителя не работают, то деньги можно получить через соцзащиту. Размер выплаты на одного ребенка - 18 044,12 рублей. Таких пособий родители тройни получают на каждого малыша.

«Что касается ежемесячного пособия по уходу за ребенком до исполнения ему полутора лет, которые установлены федеральным законом, они увеличены в два раза. Сейчас ждем нормативную базу для того, чтобы этот вопрос решить. Ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка по 418 федеральному закону - 9817 рублей. Напоминаю, эту выплату можно получить, если доход семьи не превышает двукратной величины прожиточного минимума – 20682 рубля», - добавил министр.

Что касается выплат на региональном уровне, то семье, родившей тройню, предусмотрены следующие виды пособий:

- единовременное пособие при рождении тройни в размере 40 тысяч рублей на каждого ребенка - получается 120 тысяч рублей;

- ежемесячное пособие на обеспечение питанием детей до трех лет – 580 рублей на каждого ребенка;

- ежемесячное пособие на обеспечение питанием кормящих матерей - 580 рублей;

- ежемесячное пособие при рождении третьего и последующего ребенка до достижения малышом трех лет - 9817 рублей, если доход семьи не превышает 20682 рубля;

- 316 рублей на каждого ребенка и ежегодную выплату на детей до шести лет в размере 610 рублей, если среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума.

«Для определения среднедушевого дохода необходима справка о доходах семьи за три последних месяца. По вопросам назначения выплат вы можете всегда обратиться в органы соцзащиты по номерам «горячей линии» либо по нашему телефону 8 800-201-686. Поздравляю вас с рождением тройни! Своевременно оформляйте выплаты и получайте их», - сказал Алексей Качан.

Напомним, министр в рамках «прямого эфира» также рассказал о новых выплатах на детей от трех до семи лет, которые начнут направлять с 1 июня. Подробнее об этом можно узнать здесь.