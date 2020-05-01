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29.05.2020г.
Качан рассказал о выплатах, которые получают родители тройни

Качан рассказал о выплатах, которые получают родители тройни

Пт, 29.05.20 15:22
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29 мая в ходе «прямой линии» в Instagram министру труда, соцзащиты и демографии Пензенской области Алексею Качану поступил вопрос от пензячки, которая недавно родила тройню. Женщина узнала о выплатах, которые ей положены.

Алексей Качан ответил, что выплат за тройню – немало. Во-первых, это единовременное пособие по рождению, которое выдается по месту работы. Если оба родителя не работают, то деньги можно получить через соцзащиту. Размер выплаты на одного ребенка - 18 044,12 рублей. Таких пособий родители тройни получают на каждого малыша.

«Что касается ежемесячного пособия по уходу за ребенком до исполнения ему полутора лет, которые установлены федеральным законом, они увеличены в два раза. Сейчас ждем нормативную базу для того, чтобы этот вопрос решить. Ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка по 418 федеральному закону - 9817 рублей. Напоминаю, эту выплату можно получить, если доход семьи не превышает двукратной величины прожиточного минимума – 20682 рубля», - добавил министр.

Что касается выплат на региональном уровне, то семье, родившей тройню, предусмотрены следующие виды пособий:

- единовременное пособие при рождении тройни в размере 40 тысяч рублей на каждого ребенка - получается 120 тысяч рублей;

- ежемесячное пособие на обеспечение питанием детей до трех лет – 580 рублей на каждого ребенка;

- ежемесячное пособие на обеспечение питанием кормящих матерей - 580 рублей;

- ежемесячное пособие при рождении третьего и последующего ребенка до достижения малышом трех лет - 9817 рублей, если доход семьи не превышает 20682 рубля;

- 316 рублей на каждого ребенка и ежегодную выплату на детей до шести лет в размере 610 рублей, если среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума.

«Для определения среднедушевого дохода необходима справка о доходах семьи за три последних месяца. По вопросам назначения выплат вы можете всегда обратиться в органы соцзащиты по номерам «горячей линии» либо по нашему телефону 8 800-201-686. Поздравляю вас с рождением тройни! Своевременно оформляйте выплаты и получайте их», - сказал Алексей Качан.

Напомним, министр в рамках «прямого эфира» также рассказал о новых выплатах на детей от трех до семи лет, которые начнут направлять с 1 июня. Подробнее об этом можно узнать здесь.

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29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
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11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
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08.04.2020 18:46
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