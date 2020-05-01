В центре Пензы авария спровоцировала пробку – соцсети

В Пензе 29 мая произошла авария. Об этом стало известно из Сети.

Очевидец сделал фотографии инцидента около 14:55 и опубликовал их в группе соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что авария случилась на ул. Ставского, 29. Судя по снимкам, одним из участников дорожно-транспортного происшествия стала иномарка – у нее оторван бампер и помят правый бок. Также на снимки попала пробка, которая образовалась из-за случившегося.

Официальной информации о ДТП нет.

Пензенцам напоминают о важности соблюдения правил дорожного движения, дистанции, скоростного режима и бокового интервала. Также автолюбителям рекомендуют не совершать резких маневров.