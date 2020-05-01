Строительство детской поликлиники в Спутнике идет по плану

В Городе Спутнике продолжает расширяться инфраструктура. В планах - в конце 2020 года ввести в строй новое здание детской поликлиники. Оно будет располагаться на улице Алой. Все работы на объекте идут по графику. Строительство ведется силами холдинга «Термодом».







На стройке ежедневно задействовано более 70 человек — это бригады каменщиков, монолитчиков, сантехников и электриков. Сейчас идут работы по устройству электропроводки, внутренних сетей водоснабжения и отопления. Полностью завершено возведение несущих конструкций подвала и первого этажа.



Контролирует ход работ лично глава администрации Пензенского района.



«Подрядчик свои обязательства выполняет в срок с хорошим качеством. Для Пензенского района этот объект очень значим, потому что на сегодняшний день прием детей ведется в не совсем удобных условиях. В итоге мы получим современную качественную поликлинику», — отметил Сергей Козин.



Детская поликлиника в Спутнике, рассчитанная на 500 посещений в смену, будет располагаться вдоль улицы Алой. Проектом в ней предусмотрено открыть отделения лечебной профилактики, клинической и рентген-диагностики, физиотерапии, а также дневной стационар на 15 мест.



Здание поликлиники в Спутнике включено в федеральный проект «Жилье и городская среда». Строительство этого объекта позволит увеличить объемы ввода в эксплуатацию жилых квадратных метров, то есть Город Спутник продолжит развиваться и обустраиваться.