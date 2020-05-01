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29.05.2020г.
Аудиокниги от «ЛитРес» появились на видеосервисе Wink

Аудиокниги от «ЛитРес» появились на видеосервисе Wink

Пт, 29.05.20 15:59
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«Ростелеком» и «ЛитРес» расширили сотрудничество — в цифровом видеосервисе Wink открыт специальный раздел с аудиокнигами для читателей с самыми разными интересами и вкусами. Коллекция будет постоянно пополняться, в том числе -мировыми бестселлерами.

С помощью аудиокниг можно совмещать чтение с домашними делами, занятиями спортом и другим. Уже сейчас пользователи Wink могут выбрать для прослушивания классику и современную литературу, детские книги, издания для саморазвития и по психологии. Доступна синхронизация на разных устройствах — можно начать прослушивание книги на одном, а продолжить на другом устройстве с момента паузы. Аудиокниги можно скачать и слушать даже при отсутствии доступа в интернет.

Аудиокниги стали еще одним дополнительным сервисом в Wink наряду с караоке и облачными играми, который не связан напрямую с ТВ и видеоконтентом. Таким образом, Wink становится интегрированным поставщиком разнообразного контента для подписчика.

Директор по развитию направления «Видео» компании «Ростелеком» Антон Володькин отметил, что главный тренд этой весны — взрывной рост просмотров телевидения и кино в сервисе Wink на дополнительных экранах, в основном, на смартфонах.

«Семья может быть большой, интересы у всех разные, а использование мобильных приложений или сайта сервиса позволяет детям смотреть, а теперь и слушать что-то свое, пока родители смотрят телевизор. Также важно, что привычный контент можно взять с собой в дорогу и пользоваться при этом одним любимым приложением. Новый раздел с аудиокнигами будет полезен тем, кто не может следить за действием на экране, но может слушать, например, находясь за рулем автомобиля. Теперь можно сделать поездку не только полезной для семейных нужд, но и познавательной с хорошей аудиокнигой», — сказал он.

Аудиокниги сегодня — самый быстрорастущий сегмент книжного рынка не только в России, но и в мире. По итогам прошлого года продажи аудиокниг в России превысили 1,5 млрд рублей, что составляет около 2,5% от всего книжного рынка. «ЛитРес» является лидером рынка лицензионных аудиокниг с самым большим каталогом бестселлеров и новинок. По данным Kantar TNS, доля сервиса — 72% в сегменте аудиокниг.

«Нам важно расширять партнерскую сеть так, чтобы аудитория “ЛитРес” росла и получала цифровой контент, в том числе эксклюзивы и новинки, не только одной из первых, но и в самом удобном для нее формате через привычные сервисы. В условиях ограниченного времени мы часто предпочитаем совмещать знакомство с книгой и выполнение других дел, поэтому аудиокниги от “ЛитРес” в сервисе Wink — прекрасная возможность для зрителя отвлечься от просмотра фильма и, например, переключиться на домашние дела, одновременно слушая свою любимую книгу», — подчеркнула заместитель генерального директора по маркетингу и коммерческому направлению группы компаний «ЛитРес» Ирина Грааф.

Ранее, в конце 2019 года, «Ростелеком» и «ЛитРес» запустили кобрендинговый проект «Ростелеком. Книги», в котором представлено более 150 тысяч электронных книг: современная литература и классика, популярные произведения отечественных и зарубежных авторов.

Источник фотографии: фото предоставлено компанией Ростелеком
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29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
Что делать с валютой и вкладами из-за роста курса доллара? Мнения экспертов
07.04.2020 11:56
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