В Пензенской области за сутки произошло два смертельных ДТП

На дорогах Пензенской области за последние сутки произошло сразу две смертельных аварии. В Нижнеломовском районе водитель легковушки наехал на велосипедиста.

Это случилось на четвертом километре автодороги «Нижний Ломов-Пачелма-Башмаково». От полученных травм 60-летний велосипедист скончался в больнице. Сейчас по данному факту ведется проверка. А сердобские инспекторы ДПС выясняют подробности аварии в городской черте.

«На улице Ленина напротив дома №85 в Сердобске водитель автомобиля Honda Civic допустил наезд на препятствие, в результате чего он и пассажир данного транспортного средства от полученных травм скончались на месте. Еще один пассажир, мужчина 1995 года рождения, после оказания медицинской помощи был отпущен», - прокомментировал начальник отдела УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.