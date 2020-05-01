Жителей Терновки и ГПЗ-24 предупреждают об отключении электричества

По данным филиала «Пензаэнерго», электричества не будет с 17:00 до 19:00 (крайний срок - 20:00).

«Это вызвано необходимостью устранить упавший на неизолированные провода ВЛ 110 кВ кабель связи, принадлежащий одному из сотовых операторов», - сообщили специалисты организации.

Отмечено, что данный кабель был проведен между двумя многоэтажками в Терновке. Он представляет угрозу, в том числе – для жизни людей. Если не устранить проблему и провода замкнутся, то это приведет к продолжительным восстановительным работам.

«Энергоснабжение медицинских учреждений, осуществляющих лечение пациентов с коронавирусом, будет осуществляться по резервным схемам», - подчеркнули в пресс-службе организации.